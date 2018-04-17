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17.04.2018 12:44 Проект тульских ученых отмечен серебряной медалью "Вести-Тула"





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Коллектив ученых ТулГУ представил на «Архимеде» устройство, предотвращающее зависание камня в зевах щёковых дробилок, используемых при измельчении строительного камня, щебня, шпака. «Наши разработки в количестве пяти патентов используются на предприятиях строительной индустрии. – Говорит доцент тульского государственного университета Василий Коноплёв. – Они позволяют снизить простои оборудования и повысить производительность труда на 8-10 процентов».

Проект учёных Тульского госуниверситета отмечен серебряной медалью международного салона изобретений и инноваций «Архимед-2018». Проводится мероприятие с целью активизации изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развития рынка, новых продуктов и услуг.Коллектив ученых ТулГУ представил на «Архимеде» устройство, предотвращающее зависание камня в зевах щёковых дробилок, используемых при измельчении строительного камня, щебня, шпака. «Наши разработки в количестве пяти патентов используются на предприятиях строительной индустрии. – Говорит доцент тульского государственного университета Василий Коноплёв. – Они позволяют снизить простои оборудования и повысить производительность труда на 8-10 процентов».









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