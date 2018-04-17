Тульская набережная:
Проект-адреналин
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Матвей:
Путь к жизни
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



17.04.2018 12:31 В Тульской области около 2 тысяч семей считаются неблагополучными
"Вести-Тула"



| фото |
В прошлом году в Тульской области около 250 детей стали сиротами при живых родителях. Речь о так называемом социальном сиротстве- имеющем место при лишении родительских прав. О нарушении прав самой уязвимой категории населения рассказали в областном Управлении МВД.

Из более чем 170 тысяч семей региона, в которых есть дети, около 2 тысяч считаются неблагополучными. С начала этого года в Тульской области зарегистрировано 9 преступлений, которые совершили родители по отношению к своим же детям. Несмотря на то, что вернуть ребенка возможно и после лишения прав - в прошлом году это сделали всего четыре человека.

Также в УМВД рассказали о готовящихся поправках в законодательство, которые позволят передавать детей на временное опекунство ближайшим родственникам. По словам начальника подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Тульской области Натальи Кашинцевой, «…семье нужно попытаться помочь. Изъятие ребенка это психологическая травма. Сейчас нет возможности отдать ребенка под временную опеку, например, бабушке, которая может на какое-то время заменить мать. В скором времени такая возможность появится».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .