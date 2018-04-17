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17.04.2018 12:31 В Тульской области около 2 тысяч семей считаются неблагополучными "Вести-Тула"





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Из более чем 170 тысяч семей региона, в которых есть дети, около 2 тысяч считаются неблагополучными. С начала этого года в Тульской области зарегистрировано 9 преступлений, которые совершили родители по отношению к своим же детям. Несмотря на то, что вернуть ребенка возможно и после лишения прав - в прошлом году это сделали всего четыре человека.



Также в УМВД рассказали о готовящихся поправках в законодательство, которые позволят передавать детей на временное опекунство ближайшим родственникам. По словам начальника подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Тульской области Натальи Кашинцевой, «…семье нужно попытаться помочь. Изъятие ребенка это психологическая травма. Сейчас нет возможности отдать ребенка под временную опеку, например, бабушке, которая может на какое-то время заменить мать. В скором времени такая возможность появится».



В прошлом году в Тульской области около 250 детей стали сиротами при живых родителях. Речь о так называемом социальном сиротстве- имеющем место при лишении родительских прав. О нарушении прав самой уязвимой категории населения рассказали в областном Управлении МВД.Из более чем 170 тысяч семей региона, в которых есть дети, около 2 тысяч считаются неблагополучными. С начала этого года в Тульской области зарегистрировано 9 преступлений, которые совершили родители по отношению к своим же детям. Несмотря на то, что вернуть ребенка возможно и после лишения прав - в прошлом году это сделали всего четыре человека.Также в УМВД рассказали о готовящихся поправках в законодательство, которые позволят передавать детей на временное опекунство ближайшим родственникам. По словам начальника подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Тульской области Натальи Кашинцевой, «…семье нужно попытаться помочь. Изъятие ребенка это психологическая травма. Сейчас нет возможности отдать ребенка под временную опеку, например, бабушке, которая может на какое-то время заменить мать. В скором времени такая возможность появится».













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