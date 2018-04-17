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17.04.2018 11:42 Туляк незаконно использовал труд мигрантов "Вести-Тула"





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Судом он признан виновным в организации незаконной миграции. Ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Обвинительный приговор вступил в законную силу.





Туляку назначили 1 год колонии за незаконное использование труда мигрантов. Установлено, что мужчина умышленно, из корыстных побуждений, с целью использования трудовой деятельности иностранных граждан для выращивания овощных культур. Он организовал незаконное пребывание иностранцев на территории Российской Федерации, разместив их в непредназначенных и неприспособленных для проживания помещениях.Судом он признан виновным в организации незаконной миграции. Ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Обвинительный приговор вступил в законную силу.

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