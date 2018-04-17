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17.04.2018 11:31 В Туле стартует фестиваль «Герой нашего времени» "Вести-Тула"





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В рамках фестиваля состоится творческий конкурс «Современник на экране». Из 138-и заявок, поданных на него, восемь - это работы корреспондентов ГТРК «Тула», хорошо известных нашей аудитории по тульским «Вестям».



Жюри, которое возглавляет политический обозреватель, журналист, историк, член Академии Российского телевидения - Леонид Млечин, предстоит определить победителей в шести номинациях: «Открытие», «Профессия как призвание», «Эхо памяти», «Рука помощи», «Вдохновение», «Цена жизни».







Сегодня в Туле открывается одиннадцатый фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». В течение трех дней для участников и гостей, прибывших в оружейную столицу со всех концов России, будут организованы мастер-классы известных тележурналистов и экспертов медиаотрасли.В рамках фестиваля состоится творческий конкурс «Современник на экране». Из 138-и заявок, поданных на него, восемь - это работы корреспондентов ГТРК «Тула», хорошо известных нашей аудитории по тульским «Вестям».Жюри, которое возглавляет политический обозреватель, журналист, историк, член Академии Российского телевидения - Леонид Млечин, предстоит определить победителей в шести номинациях: «Открытие», «Профессия как призвание», «Эхо памяти», «Рука помощи», «Вдохновение», «Цена жизни».

Читать @gtrktula

















