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|17.04.2018 10:57 Дмитрий Маликов провел мастер-класс для юных тульских музыкантов
|Надежда Долгих
В маленьком кабинете едва помещаются гости Центра одаренных детей «Мастерская талантов». Здесь мастер-класс для юных музыкантов провел народный артист России Дмитрий Маликов. «Такое же пианино стояло в моей комнате с пяти лет. Именно «Petrof». И до сих пор оно у меня есть», - говорит музыкант.
Встреча Дмитрия Маликова с талантливыми детьми также прошла в Алексине. На очереди - Щекино, Ефремов и Новомосковск. Общение с юными дарованиями артист проводит регулярно. С 2012 года зрителями его мастер-классов стали 50 тысяч детей.
«Я сейчас это называю даже уже не мастер-классы, а просто творческие встречи. – Говорит Дмитрий Маликов. - Я заинтересован в том, чтобы как можно больше детей приходило, не обязательно, чтобы это были музыканты».
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