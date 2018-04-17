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17.04.2018 10:39 В Туле прошла репетиция парада "Вести-Тула"





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По предварительным данным численность пеших рот 9 мая составит около 1100 человек. Также на параде будет представлена военная техника. Торжественный марш будет проходить под музыкальное сопровождение сводного оркестра 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и управления Росгвардии по Тульской области.





Совсем немного остается до одного из главных праздников страны - Дня Победы. Чеканить шаг на параде в Туле вместе с военнослужащими в этом году будут и барабанщики Тульского суворовского училища, кадеты, юнармейцы и женщины-военнослужащие. Накануне прошла первая репетиция.По предварительным данным численность пеших рот 9 мая составит около 1100 человек. Также на параде будет представлена военная техника. Торжественный марш будет проходить под музыкальное сопровождение сводного оркестра 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и управления Росгвардии по Тульской области.

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