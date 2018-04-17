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17.04.2018 10:27 Дюмин потребовал решить проблемные вопросы по жилым домам, построенным СУ-155 "Вести-Тула"





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На данный момент средства дольщиков на территории нашего региона привлекают 38 фирм застройщиков. Возводится 123 жилых дома, общее число квартир в которых превышает 16 с половиной тысяч. Главе региона доложили, что все дома скандально известного СУ-155 на территории Тульской области введены в эксплуатацию, но все еще остается ряд проблем иного характера.



По словам заместителя губернатора Тульской области Сергея Егорова, «…из ключевых моментов, которые еще в стадии решения, это задолженность компании, которая владеет большинством нереализованных квартир, за коммунальные услуги. Мы находимся в диалоге с банком «Российский капитал», на балансе которого находится большая часть квартир, и пытаемся урегулировать эту ситуацию». Как отметил губернатор Алексей Дюмин, этот вопрос не простой, но его нужно как можно быстрее закрыть раз и навсегда.



Также на заседании обсудили работы по строительству жилых комплексов «Вертикаль», «Александровский сад» и «Левобережный» в Туле, и на ряде объектов в Щекине и Новомосковске. На данный момент в реестре обманутых дольщиков нашей области числится 48 человек.





Алексей Дюмин потребовал раз и навсегда решить проблемные вопросы по жилым домам, построенным обанкротившимся СУ-155. Долевое строительство на территории Тульской области стало одной из ключевых тем заседания правительства.На данный момент средства дольщиков на территории нашего региона привлекают 38 фирм застройщиков. Возводится 123 жилых дома, общее число квартир в которых превышает 16 с половиной тысяч. Главе региона доложили, что все дома скандально известного СУ-155 на территории Тульской области введены в эксплуатацию, но все еще остается ряд проблем иного характера.По словам заместителя губернатора Тульской области Сергея Егорова, «…из ключевых моментов, которые еще в стадии решения, это задолженность компании, которая владеет большинством нереализованных квартир, за коммунальные услуги. Мы находимся в диалоге с банком «Российский капитал», на балансе которого находится большая часть квартир, и пытаемся урегулировать эту ситуацию». Как отметил губернатор Алексей Дюмин, этот вопрос не простой, но его нужно как можно быстрее закрыть раз и навсегда.Также на заседании обсудили работы по строительству жилых комплексов «Вертикаль», «Александровский сад» и «Левобережный» в Туле, и на ряде объектов в Щекине и Новомосковске. На данный момент в реестре обманутых дольщиков нашей области числится 48 человек.









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