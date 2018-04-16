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16.04.2018 18:31 В Туле женщина подозревается в превышении пределов необходимой обороны "Вести-Тула"





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Старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская рассказала, что «…по версии следствия вечером 13 апреля между супругами произошла ссора. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее супруг неоднократно избивал жену, наносил ей телесные повреждения, поэтому у женщины были основания опасаться его и на этот раз. Во время последней ссоры он ударил ее несколько раз кулаком в лицо. В ответ на его действия женщина схватила нож и нанесла мужу несколько ударов в лицо и область ключицы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении преступления. Избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде. Расследование уголовного дела продолжается».

Превышение пределов необходимой обороны. Такое обвинение, по данным регионального управления следственного комитета, предъявлено за совершённое убийство в Туле. В минувшую пятницу 13 апреля в одной из квартир на улице Маршала Жукова было обнаружено тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями. По подозрению в совершении преступления задержана 39-летняя супруга погибшего.Старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская рассказала, что «…по версии следствия вечером 13 апреля между супругами произошла ссора. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее супруг неоднократно избивал жену, наносил ей телесные повреждения, поэтому у женщины были основания опасаться его и на этот раз. Во время последней ссоры он ударил ее несколько раз кулаком в лицо. В ответ на его действия женщина схватила нож и нанесла мужу несколько ударов в лицо и область ключицы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении преступления. Избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде. Расследование уголовного дела продолжается».









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