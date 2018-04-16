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16.04.2018 17:43 В центре Тулы высадили полсотни кленов и лип "Вести-Тула"





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Как отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов, с высадки этих деревьев началось озеленение города в текущем году. Основные же работы пройдут в субботник, 21 апреля. Тогда планируется высадить порядка 6 тысяч разного рода растений. В том числе на набережной Упы.





В тульском сквере памяти воинов-интернационалистов высажено полсотни кленов и лип. Акция по озеленению популярного места отдыха туляков прошла в минувшую субботу.Как отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов, с высадки этих деревьев началось озеленение города в текущем году. Основные же работы пройдут в субботник, 21 апреля. Тогда планируется высадить порядка 6 тысяч разного рода растений. В том числе на набережной Упы.

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