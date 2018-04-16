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16.04.2018 17:37 Суд смягчил приговор бывшему сотруднику Росгвардии "Вести-Тула"





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Как говорится в официальном сообщении, незаконные действия Толпыкин совершал в период с 1 января 2017 года по 27 мая. В феврале этого года Центральным районным судом города Тулы он был признан виновным. Апелляционным определением Тульского областного суда наказание Толпыкину смягчено до 3 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.







Три с половиной года в исправительной колонии общего режима. Такое решение вынес суд в отношении бывшего сотрудника филиала «Охрана» Росгвардии по Тульской области Толпыкина, который обвинялся в хищении комплектующих деталей к огнестрельному оружию. Канал пресечён региональным управлением ФСБ совместно с полицией и службой безопасности «Тульского оружейного завода».Как говорится в официальном сообщении, незаконные действия Толпыкин совершал в период с 1 января 2017 года по 27 мая. В феврале этого года Центральным районным судом города Тулы он был признан виновным. Апелляционным определением Тульского областного суда наказание Толпыкину смягчено до 3 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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