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|16.04.2018 16:29 В регионе стартовал пилотный проект службы семейной медиации
|"Вести-Тула"
Компромисс для тех, кто в разводе. Увы, не все могут и готовы разрывать свои отношения мирно. С каждым годом растет число судебных разбирательств между бывшими супругами, которые зачастую не хотят уступать друг другу своих детей. И решая, с кем же будет проживать их ребенок, забывают о том, какую травму они наносят своему же чаду.
В Кризисном центре помощи женщинам при поддержке уполномоченного по правам ребенка региона стартовал пилотный проект службы семейной медиации, которая поможет не только примирять стороны, но и формировать у бывших супругов чувство ответственного родительства.
«Медиатор должен создать необходимые условия супругам, стоящим на пороге развода. Помочь им договориться о том, как они будут в дальнейшем воспитывать детей, обеспечивать его, защищать его права. Главное, чтобы ребенок чувствовал себя нужным и любимым обоими родителями», – говорит директор Кризисного центра помощи женщинам Эвелина Шубинская.
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