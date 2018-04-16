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16.04.2018 16:29 В регионе стартовал пилотный проект службы семейной медиации "Вести-Тула"





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В Кризисном центре помощи женщинам при поддержке уполномоченного по правам ребенка региона стартовал пилотный проект службы семейной медиации, которая поможет не только примирять стороны, но и формировать у бывших супругов чувство ответственного родительства.



«Медиатор должен создать необходимые условия супругам, стоящим на пороге развода. Помочь им договориться о том, как они будут в дальнейшем воспитывать детей, обеспечивать его, защищать его права. Главное, чтобы ребенок чувствовал себя нужным и любимым обоими родителями», – говорит директор Кризисного центра помощи женщинам Эвелина Шубинская.







Компромисс для тех, кто в разводе. Увы, не все могут и готовы разрывать свои отношения мирно. С каждым годом растет число судебных разбирательств между бывшими супругами, которые зачастую не хотят уступать друг другу своих детей. И решая, с кем же будет проживать их ребенок, забывают о том, какую травму они наносят своему же чаду.В Кризисном центре помощи женщинам при поддержке уполномоченного по правам ребенка региона стартовал пилотный проект службы семейной медиации, которая поможет не только примирять стороны, но и формировать у бывших супругов чувство ответственного родительства.«Медиатор должен создать необходимые условия супругам, стоящим на пороге развода. Помочь им договориться о том, как они будут в дальнейшем воспитывать детей, обеспечивать его, защищать его права. Главное, чтобы ребенок чувствовал себя нужным и любимым обоими родителями», – говорит директор Кризисного центра помощи женщинам Эвелина Шубинская.







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