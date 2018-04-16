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16.04.2018 16:14 В Большой Туле вновь начали поджигать траву "Вести-Тула"





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Так самое сильное возгорание было зафиксировано 13 апреля в населенном пункте Петровский, где горели поля, расположенные рядом с жилым кварталом. Как рассказал начальник муниципального учреждения «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Безруков Николай, «…в настоящий момент собственник определен. Государственная инспекция по пожарному надзору возбудила дело об административном правонарушении по статье 20.4, которая влечет за собой ответственность для физического лица от 30 до 50 тысяч, юридического от 150 до 200 тысяч».



Также на совещании напомнили, что продолжается подготовка к общеобластному субботнику, который пройдет 21 апреля. Главы округов города Тулы отчитались по проделанной профилактической работе по обеспечению пожарной безопасности среди представителей садоводческих товариществ и дачных кооперативов. К субботнику они должны убрать мусор и обеспечить соблюдение мер противопожарной безопасности.



Также на оперативном совещании обсудили работу управляющих компаний по приведению в порядок дворовых территорий Тулы. «Месяц чистоты идет уже две недели, но управляющие компании недостаточно оперативно наводят порядок на придомовых территориях», - отметил Владислав Галкин.



Случаи поджога сухой травы вновь регистрируются в Большой Туле. Об этом было заявлено на традиционном оперативном совещании в администрации областного центра.Так самое сильное возгорание было зафиксировано 13 апреля в населенном пункте Петровский, где горели поля, расположенные рядом с жилым кварталом. Как рассказал начальник муниципального учреждения «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Безруков Николай, «…в настоящий момент собственник определен. Государственная инспекция по пожарному надзору возбудила дело об административном правонарушении по статье 20.4, которая влечет за собой ответственность для физического лица от 30 до 50 тысяч, юридического от 150 до 200 тысяч».Также на совещании напомнили, что продолжается подготовка к общеобластному субботнику, который пройдет 21 апреля. Главы округов города Тулы отчитались по проделанной профилактической работе по обеспечению пожарной безопасности среди представителей садоводческих товариществ и дачных кооперативов. К субботнику они должны убрать мусор и обеспечить соблюдение мер противопожарной безопасности.Также на оперативном совещании обсудили работу управляющих компаний по приведению в порядок дворовых территорий Тулы. «Месяц чистоты идет уже две недели, но управляющие компании недостаточно оперативно наводят порядок на придомовых территориях», - отметил Владислав Галкин.









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