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16.04.2018 15:51 Молодые туляки станут послами Победы "Вести-Тула"





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Жить и работать в составе организаторов празднования 73-ей годовщины Великой Победы ребятам предстоит с 5 по 11 мая. Они прошли жесткий отбор и собеседования и уверены, что это честь для любого волонтера.



Как рассказал победитель Всероссийского конкурса «Послы Победы» Иван Кутищев, «…в этом году было прислано около четырех тысяч заявок на участие в конкурсе. Отобрано было всего 200 волонтеров, которые поедут в Москву и Санкт-Петербург».



Трое молодых туляков станут послами Победы в Петербурге и Москве. «Послы победы» - это название конкурса для волонтеров, которые должны будут помочь в организации парадов победы и шествий Бессмертного полка в двух самых крупных городах нашей страны.Жить и работать в составе организаторов празднования 73-ей годовщины Великой Победы ребятам предстоит с 5 по 11 мая. Они прошли жесткий отбор и собеседования и уверены, что это честь для любого волонтера.Как рассказал победитель Всероссийского конкурса «Послы Победы» Иван Кутищев, «…в этом году было прислано около четырех тысяч заявок на участие в конкурсе. Отобрано было всего 200 волонтеров, которые поедут в Москву и Санкт-Петербург».













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