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16.04.2018 15:29 В связи с закрытием «Тулячка», детей временно зачислят в другие детсады "Вести-Тула"





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Приостановление деятельности дошкольного образовательного учреждения «Тулячок» связано с необходимостью выполнения ряда ремонтных работ в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности.







В связи с временным приостановлением деятельности детского сада «Тулячок» на улице Калинина, открыта горячая линия. Информацию по временному зачислению детей в другие дошкольные образовательные учреждения можно получить в управлении образования администрации города Тулы по телефонам: 8(4872) 31-02-55; 31-00-98; 31-03-19. Время работы горячей линии: с 9.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней).Приостановление деятельности дошкольного образовательного учреждения «Тулячок» связано с необходимостью выполнения ряда ремонтных работ в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности.

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