|
|
|
|16.04.2018 15:20 Паводок в Тульской области пошел на спад
|"Вести-Тула"
В МЧС сообщают, что большая вода освободила для проезда четыре моста на территории нашего региона, но еще десять до сих пор подтоплены. Четыре из них, сообщает ведомство, находятся в Одоевском районе - там ситуация наиболее сложная. Два в Суворовском и по одному в Щекинском, Дубенском, Белевском районах, а так же в городском округе Тулы.
Прямое сообщение, по информации спасателей на данный момент нарушено с 24 населенными пунктами, в которых расположены 1624 дома, и могут находиться более 2,5 тысяч человек. Так же в регионе работают 4 лодочных переправы, и сообщается что, затопленных населенных пунктов, объектов экономики и иной инфраструктуры в Тульской области на сегодня, к счастью, нет.
|
|