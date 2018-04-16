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16.04.2018 15:20 Паводок в Тульской области пошел на спад "Вести-Тула"





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Прямое сообщение, по информации спасателей на данный момент нарушено с 24 населенными пунктами, в которых расположены 1624 дома, и могут находиться более 2,5 тысяч человек. Так же в регионе работают 4 лодочных переправы, и сообщается что, затопленных населенных пунктов, объектов экономики и иной инфраструктуры в Тульской области на сегодня, к счастью, нет.







В МЧС сообщают, что большая вода освободила для проезда четыре моста на территории нашего региона, но еще десять до сих пор подтоплены. Четыре из них, сообщает ведомство, находятся в Одоевском районе - там ситуация наиболее сложная. Два в Суворовском и по одному в Щекинском, Дубенском, Белевском районах, а так же в городском округе Тулы.Прямое сообщение, по информации спасателей на данный момент нарушено с 24 населенными пунктами, в которых расположены 1624 дома, и могут находиться более 2,5 тысяч человек. Так же в регионе работают 4 лодочных переправы, и сообщается что, затопленных населенных пунктов, объектов экономики и иной инфраструктуры в Тульской области на сегодня, к счастью, нет.

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