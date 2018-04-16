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НОВОСТИ | Общество



16.04.2018 13:07 Единственный храм в поселке Ревякино обрел голос
Полина Ермолаева

Единственный храм в поселке Ревякино обрел голос

| фото |
Появления храма в Ревякине ждали давно, а потому всё, что сегодня связано с его наполнением и доведением до традиционных канонов, верующих неимоверно радует. Строился он на пожертвования прихожан, и, говорят, сопричастные люди ощущали божье благословение на его возведение.

«И погода становится хорошей, солнечной. Должны быть морозы, а они не приходят, потому что нужно, чтобы фундамент окреп», - рассказал Сергей Улитин.

Красивый резной, очень светлый и теплый иконостас - предпоследние обновления храма, а сегодня он, наконец, обрел голос – шесть колоколов, отлитых в Москве.

Сегодня руководитель литейной мастерской «Колокольный град» Алексей Пугачёв, который уже десять лет занимается созданием колоколов, установит их в небольшой колоколенке храма и начнет небыстрый процесс настройки звучания. «Наши предки жили под колокольный звон. Человек рождался, крестился, венчался, все праздники проходили под колокольный звон, и в последний путь провожали под поминальный колокольный звон», - рассказал Алексей.

Это большое событие пришлось на Пасхальную неделю, и тем вдвойне приятнее, что воскресную литургию там смогут завершить праздничным красным перезвоном, если найдется звонарь.
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