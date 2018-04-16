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16.04.2018 12:48 В 2018 году в Туле планируют капремонт почти 60 улиц Вести-Тула





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Общая стоимость капитального ремонта всех проблемных дорог превышает полтора миллиарда рублей, и чинить их придется не один год. В 2018 к капитальному ремонту запланировано без малого шесть десятков улиц. Первыми дорожники ближе к концу апреля выйдут на Ложевую и Мосина, которые не ремонтировались уже шесть лет.



По словам главы администрации города Тулы Евгения Авилова, «одной из проблем улицы Мосина было то, что в течение долгого времени выдавались разрешения на разрытия, и ей был нанесен вред такими действиями. Сегодня мы максимально уходим от разрытий и предъявляем требования делать все мероприятия, связанные с прокладкой коммуникаций, путем прокола».



Финансироваться дорожный ремонт этого года в Туле будет сразу по трем программам. По проекту федерального министерства транспорта «Безопасные и качественные дороги» в Туле займутся магистральными улицами. Городская программа и «Народный бюджет» профинансируют остальные. Скуратовская, Вильямса, Николая Руднева, Чмутова - вот далеко не полный список мест, куда зайдут асфальтоукладчики. Продолжится и начатый в прошлом году ремонт улицы Марата.



Как сообщил заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «идея пустить туда грузовой транспорт, чтобы он поворачивал сразу с Каракозова на Марата и по трамвайным путям уходил на Кирова, а дальше в сторону заводов».



Глава администрации Тулы Евгений Авилов представил список всех городских улиц, нуждающихся в ремонте. Результаты комплексного обследования дорожной сети оружейной столицы разместились на нескольких сотнях страниц.Общая стоимость капитального ремонта всех проблемных дорог превышает полтора миллиарда рублей, и чинить их придется не один год. В 2018 к капитальному ремонту запланировано без малого шесть десятков улиц. Первыми дорожники ближе к концу апреля выйдут на Ложевую и Мосина, которые не ремонтировались уже шесть лет.По словам главы администрации города Тулы Евгения Авилова, «одной из проблем улицы Мосина было то, что в течение долгого времени выдавались разрешения на разрытия, и ей был нанесен вред такими действиями. Сегодня мы максимально уходим от разрытий и предъявляем требования делать все мероприятия, связанные с прокладкой коммуникаций, путем прокола».Финансироваться дорожный ремонт этого года в Туле будет сразу по трем программам. По проекту федерального министерства транспорта «Безопасные и качественные дороги» в Туле займутся магистральными улицами. Городская программа и «Народный бюджет» профинансируют остальные. Скуратовская, Вильямса, Николая Руднева, Чмутова - вот далеко не полный список мест, куда зайдут асфальтоукладчики. Продолжится и начатый в прошлом году ремонт улицы Марата.Как сообщил заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «идея пустить туда грузовой транспорт, чтобы он поворачивал сразу с Каракозова на Марата и по трамвайным путям уходил на Кирова, а дальше в сторону заводов».





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