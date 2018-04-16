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16.04.2018 17:49 «Ростелеком» и ПФР предлагают тулякам новый обучающий модуль «Азбуки интернета» Вести-Тула





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Отдельная глава посвящена разбору алгоритмов работы с мобильными приложениями портала https://www.gosuslugi.ru/, Пенсионного фонда и «Ростелекома».



На интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф) размещен полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить материалы курса:

- учебное пособие, которое можно скачать полностью или отдельными главами,

- методические рекомендации для преподавателей по главам,

- наглядные пособия к каждому уроку курса.



Материалы модуля «Основы работы на планшетном компьютере» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельного курса по обучению пользователей работе на планшетах и смартфонах, так и в качестве дополнительного урока в рамках базового курса «Азбука Интернета». Данный материал также может стать одним из разделов расширенного курса по обучению компьютерной грамотности продвинутых пользователей.



Материалы представляют собой дополнительный модуль к базовому курсу обучения по уже зарекомендовавшей себя программе обучения пенсионеров компьютерной грамотности, занятия по которой проходят с сентября 2014 года по всей стране.



В настоящее время Тульский филиал ПАО «Ростелеком» совместно с Компьютерной Академией «Рубикон» запускают в Туле новый проект по обучению людей преклонного возраста работе в сети Интернет по программе «Азбука интернета». Цель проекта - приобщить людей старшего возраста к интернету: научить их общаться в глобальной Сети, пользоваться ресурсами государственных информационных порталов, работать в поисковых системах, а в целом - дать им возможность почувствовать себя комфортно в информационном пространстве. Записаться на курсы можно по телефону +7(4872) 7-11-11-7.



«Основы работы на планшетном компьютере» - новый обучающий модуль расширенного курса обучения по программе «Азбука Интернета». Программа разработана «Ростелекомом» и Пенсионным Фондом России. В представленных материалах подробно рассказано об отличительных особенностях и специальных навыках, необходимых для работы на планшетах, описаны возможности магазинов приложений с рекомендациями по безопасной установке новых приложений, даны подробные рекомендации по выбору планшета.Отдельная глава посвящена разбору алгоритмов работы с мобильными приложениями портала https://www.gosuslugi.ru/, Пенсионного фонда и «Ростелекома».На интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф) размещен полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить материалы курса:- учебное пособие, которое можно скачать полностью или отдельными главами,- методические рекомендации для преподавателей по главам,- наглядные пособия к каждому уроку курса.Материалы модуля «Основы работы на планшетном компьютере» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельного курса по обучению пользователей работе на планшетах и смартфонах, так и в качестве дополнительного урока в рамках базового курса «Азбука Интернета». Данный материал также может стать одним из разделов расширенного курса по обучению компьютерной грамотности продвинутых пользователей.Материалы представляют собой дополнительный модуль к базовому курсу обучения по уже зарекомендовавшей себя программе обучения пенсионеров компьютерной грамотности, занятия по которой проходят с сентября 2014 года по всей стране.В настоящее время Тульский филиал ПАО «Ростелеком» совместно с Компьютерной Академией «Рубикон» запускают в Туле новый проект по обучению людей преклонного возраста работе в сети Интернет по программе «Азбука интернета». Цель проекта - приобщить людей старшего возраста к интернету: научить их общаться в глобальной Сети, пользоваться ресурсами государственных информационных порталов, работать в поисковых системах, а в целом - дать им возможность почувствовать себя комфортно в информационном пространстве. Записаться на курсы можно по телефону +7(4872) 7-11-11-7.

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