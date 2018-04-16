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16.04.2018 11:32 Фестиваль «Герой нашего времени» соберет в Туле телевизионщиков со всей страны Елена Панова





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«Каждый год фестиваль проходит в разных регионах, и большая радость, что фестиваль наконец-то добрался до Тулы, - говорит исполнительный продюсер Тульского филиала ВГТРК Ирина Зарубина. - В своё время обсуждался вопрос, чтобы сделать этот фестиваль нашим фирменным тульским, потому что в нашей Туле много талантливых людей, которые делают наше время».



Три дня жюри будет просматривать конкурсные работы. А еще проводить тренинги для региональных коллег. Поучиться есть у кого. Дмитрий Дибров расскажет, как сделать телепроект успешным. Алексей Егоров поделится, как снимать дешево, чтобы в итоге смотрелось дорого. Михаил Кожухов поговорит о гранях дозволенности в профессии журналиста. Фестиваль поддерживают крупные тульские компании. Одна из задач конкурса - показать доброту и милосердие в нашей жизни.



По словам учредителя пансионата для пожилых «Тульский дедушка» Артема Артемьева, «одно из направлений данного фестиваля посвящено теме милосердия. По роду деятельности это направление для нас очень близко, поэтому мы рады оказать поддержку».



На фестиваль аккредитованы представители многочисленных тульских средств массовой информации. Наши корреспонденты уже готовы отправиться в центр события. Последние новости, интересные подробности и эксклюзивные интервью с фестиваля смотрите в эфире телеканала «Россия».



Целых три дня журналисты из разных уголков России будут искать ответ на вопрос: какой он – герой нашего времени? В этом году работы принимали в шести номинациях: за лучшее освещение темы труда, культуры и искусства, помощи людям, оказавшимся не только в экстремальных ситуациях, но и испытывающим сложности в обычной жизни. А еще о героях военных действий. В рамках фестиваля объявлен и творческий конкурс «Современник на экране».«Каждый год фестиваль проходит в разных регионах, и большая радость, что фестиваль наконец-то добрался до Тулы, - говорит исполнительный продюсер Тульского филиала ВГТРК Ирина Зарубина. - В своё время обсуждался вопрос, чтобы сделать этот фестиваль нашим фирменным тульским, потому что в нашей Туле много талантливых людей, которые делают наше время».Три дня жюри будет просматривать конкурсные работы. А еще проводить тренинги для региональных коллег. Поучиться есть у кого. Дмитрий Дибров расскажет, как сделать телепроект успешным. Алексей Егоров поделится, как снимать дешево, чтобы в итоге смотрелось дорого. Михаил Кожухов поговорит о гранях дозволенности в профессии журналиста. Фестиваль поддерживают крупные тульские компании. Одна из задач конкурса - показать доброту и милосердие в нашей жизни.По словам учредителя пансионата для пожилых «Тульский дедушка» Артема Артемьева, «одно из направлений данного фестиваля посвящено теме милосердия. По роду деятельности это направление для нас очень близко, поэтому мы рады оказать поддержку».На фестиваль аккредитованы представители многочисленных тульских средств массовой информации. Наши корреспонденты уже готовы отправиться в центр события. Последние новости, интересные подробности и эксклюзивные интервью с фестиваля смотрите в эфире телеканала «Россия».





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