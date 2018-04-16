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16.04.2018 11:11 В Новомосковске прошел детский хоккейный турнир на Кубок главы администрации города София Гафарова





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Как отметил глава администрации города Новомосковска Вадим Жерздев, «для нас это важно, потому что тренерский состав смотрит за игрой, за стилями игры команд. Для ребят это возможность попробовать себя с очень сильными соперниками, то есть подняться на другой уровень».



Этот турнир станет настоящим экзаменом для наших ребят. Буквально недавно новомосковский хоккейный клуб «Виктория» с триумфом вернулся с «Золотой шайбой» - Всероссийских соревнований Клуба имени Анатолия Тарасова. После чего нашу команду с надеждой называют тульской красной машиной.



По словам тренера команды «Виктория» Владимира Андреянова, «хочется видеть не столько технику и тактику, сколько характер детей».



Мощную поддержку, преимущественно нашим хоккеистам, оказывали болельщики. А благодаря генеральному спонсору - компании «Полипласт» - состоялся этот турнир и развивается хоккей в регионе.



По словам президента ХК «Виктория» Александра Ковалева, «поддержка не только материальная, но всесторонняя. Безусловно, есть желание дальше всё развивать. Слово «спонсорство» здесь суховатое, это, наверное, идеология».



От Санкт-Петербурга до Ханты-Мансийска - такова география Третьего детского хоккейного турнира на кубок главы администрации Новомосковска, за который приехали побороться команды из шести городов страны. Причём это представители топовых клубов, с высоким уровнем подготовки. Из них - «ЦСКА» и «СКА», которые весьма избирательны в выборе соревнований.Как отметил глава администрации города Новомосковска Вадим Жерздев, «для нас это важно, потому что тренерский состав смотрит за игрой, за стилями игры команд. Для ребят это возможность попробовать себя с очень сильными соперниками, то есть подняться на другой уровень».Этот турнир станет настоящим экзаменом для наших ребят. Буквально недавно новомосковский хоккейный клуб «Виктория» с триумфом вернулся с «Золотой шайбой» - Всероссийских соревнований Клуба имени Анатолия Тарасова. После чего нашу команду с надеждой называют тульской красной машиной.По словам тренера команды «Виктория» Владимира Андреянова, «хочется видеть не столько технику и тактику, сколько характер детей».Мощную поддержку, преимущественно нашим хоккеистам, оказывали болельщики. А благодаря генеральному спонсору - компании «Полипласт» - состоялся этот турнир и развивается хоккей в регионе.По словам президента ХК «Виктория» Александра Ковалева, «поддержка не только материальная, но всесторонняя. Безусловно, есть желание дальше всё развивать. Слово «спонсорство» здесь суховатое, это, наверное, идеология».





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