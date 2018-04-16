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НОВОСТИ | Общество



16.04.2018 11:11 В Новомосковске прошел детский хоккейный турнир на Кубок главы администрации города
София Гафарова

В Новомосковске прошел детский хоккейный турнир на Кубок главы администрации города

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От Санкт-Петербурга до Ханты-Мансийска - такова география Третьего детского хоккейного турнира на кубок главы администрации Новомосковска, за который приехали побороться команды из шести городов страны. Причём это представители топовых клубов, с высоким уровнем подготовки. Из них - «ЦСКА» и «СКА», которые весьма избирательны в выборе соревнований.

Как отметил глава администрации города Новомосковска Вадим Жерздев, «для нас это важно, потому что тренерский состав смотрит за игрой, за стилями игры команд. Для ребят это возможность попробовать себя с очень сильными соперниками, то есть подняться на другой уровень».

Этот турнир станет настоящим экзаменом для наших ребят. Буквально недавно новомосковский хоккейный клуб «Виктория» с триумфом вернулся с «Золотой шайбой» - Всероссийских соревнований Клуба имени Анатолия Тарасова. После чего нашу команду с надеждой называют тульской красной машиной.

По словам тренера команды «Виктория» Владимира Андреянова, «хочется видеть не столько технику и тактику, сколько характер детей».

Мощную поддержку, преимущественно нашим хоккеистам, оказывали болельщики. А благодаря генеральному спонсору - компании «Полипласт» - состоялся этот турнир и развивается хоккей в регионе.

По словам президента ХК «Виктория» Александра Ковалева, «поддержка не только материальная, но всесторонняя. Безусловно, есть желание дальше всё развивать. Слово «спонсорство» здесь суховатое, это, наверное, идеология».
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