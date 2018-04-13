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13.04.2018 18:26 У Тульской области может появиться регион-побратим "Вести-Тула"





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Стороны обменялись приветственными речами, и перешли к обсуждению конкретных предложений. Было отмечено, что у нашего региона хорошо налажено взаимодействие с Китаем в социальной сфере. Так, 19 тульских студентов направлены в Пекинский университет. А Тульский государственный университет, в свою очередь, готов принимать китайских студентов.



«Тульская земля известна своей древней историей, богатым культурным наследием, поэтому нам безусловно интересно развивать с Китайской Народной Республикой сотрудничество в сфере туризма. Надеюсь, что эта встреча позволит нам обговорить дальнейшие пути взаимодействия и сотрудничества», - подчеркнул губернатор Алексей Дюмин, обращаясь к послу КНР.



В свою очередь Ли Хуэй отметил, что сейчас отношения между нашими странами действительно переживают наилучший период в истории. Тульский химический гигант «Еврохим» прорабатывает совместный проект с китайской компанией «Химчайна». Ведётся работа с компанией «Поли Групп» по обработке рапса и сои. Есть наработки и по жилищному строительству.



Тульская область готова развивать не только деловые, но и туристические отношения с Китайской Народной Республикой. Об этом сегодня говорил Алексей Дюмин на рабочей встрече с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Российской Федерации Ли Хуэем.Стороны обменялись приветственными речами, и перешли к обсуждению конкретных предложений. Было отмечено, что у нашего региона хорошо налажено взаимодействие с Китаем в социальной сфере. Так, 19 тульских студентов направлены в Пекинский университет. А Тульский государственный университет, в свою очередь, готов принимать китайских студентов.«Тульская земля известна своей древней историей, богатым культурным наследием, поэтому нам безусловно интересно развивать с Китайской Народной Республикой сотрудничество в сфере туризма. Надеюсь, что эта встреча позволит нам обговорить дальнейшие пути взаимодействия и сотрудничества», - подчеркнул губернатор Алексей Дюмин, обращаясь к послу КНР.В свою очередь Ли Хуэй отметил, что сейчас отношения между нашими странами действительно переживают наилучший период в истории. Тульский химический гигант «Еврохим» прорабатывает совместный проект с китайской компанией «Химчайна». Ведётся работа с компанией «Поли Групп» по обработке рапса и сои. Есть наработки и по жилищному строительству.











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