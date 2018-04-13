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НОВОСТИ | Общество



13.04.2018 17:12 В филармонии учащиеся школы имени Галынина дали отчетный концерт
Олег Масальский, Надежда Долгих



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На одну из лучших сцен, Тульской области, выходят звезды отечественной эстрады и музыки. Но в этот день творческая площадка была отдана в распоряжении юных, пока начинающих музыкантов и певцов. Для преподавателей отчетный концерт это подведение итогов, а для учащихся школы искусств имени Германа Галынина это, безусловно, хорошая практика.

«Для нас это возможность поделиться той работой, которую вели преподаватели, показать детей, который достигли значительных успехов. И безусловно для них это концертная практика», - говорит директор МБУДО «Детская школа искусств им. Галынина» Елена Павлова.

Им от 7 до 14 лет. У тех, кто постарше, уже есть опыт выступления на больших сценах, но перед этим концертом и они не скрывают волнения, а первоклашки рассуждают о том что для них музыка. Более 200 учащихся, сразу нескольких отделений школы Галынина представили лучшие вокальные, хоровые номера и классические произведения. И каждое из них было оценено зрительскими овациями.

Конечно подавляющее большинство зрителей в зале это самые близкие люди - мамы и папы. Они то и привели этих ребят в музыкальную школу. В знак благодарности несколько композиций было посвящено самому дорогому человеку. И пусть кто-то немного ошибся и взял не ту ноту, пока им это позволительно. Ведь они делают только первые шаги на этом непростом творческом пути.
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