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13.04.2018 16:44 В Туле установят скульптуру городового "Вести-Тула"





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По замыслу автора это будут две фигуры - городового и мальчонки, восхищенно взирающего на него. Скульптор Марина Логунова, уже знакомая горожанам своей работой «Тульское чаепитие», на протяжении трех месяцев трудилась над эскизами и их воплощением. На изготовление моделей ушло порядка 600 килограммов глины и больше десяти 40 килограммовых мешков гипса. Образы собирательные, но позировали мастеру реальные туляки.



Формовка новой скульптурной композиции, которая в начале июня появится в Туле в честь 300-летия полиции, уже практически завершена. В понедельник гипсовые формы отправятся на завод в Жуковский, и там скульптуры, после изготовления деталей из воска и холодно-технологической смеси - отольют в бронзе.По замыслу автора это будут две фигуры - городового и мальчонки, восхищенно взирающего на него. Скульптор Марина Логунова, уже знакомая горожанам своей работой «Тульское чаепитие», на протяжении трех месяцев трудилась над эскизами и их воплощением. На изготовление моделей ушло порядка 600 килограммов глины и больше десяти 40 килограммовых мешков гипса. Образы собирательные, но позировали мастеру реальные туляки.











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