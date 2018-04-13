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13.04.2018 16:32 В Тульской области стартуют акции для многодетных малоимущих семей "Вести-Тула"





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«Мы делаем акцент именно на семейные походы. – Говорит министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. – Спектакли будут различных жанров. Вся детская классика, которая есть в репертуаре наших театров, будет возможна для бесплатного просмотра».



Акции продлятся до 6 июня. За билетами необходимо обратиться в отделы социальной защиты населения по месту жительства. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (4872) 42-13-73.



Хорошая новость для театралов. С ближайшего воскресенья по инициативе губернатора Алексея Дюмина начнутся акции для многодетных малоимущих семей «Всей семьей в театр» и «Всей семьей на концерт». Бесплатные билеты будут предоставляться на концерты и спектакли в ТЮЗ, театр кукол и филармонию.«Мы делаем акцент именно на семейные походы. – Говорит министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. – Спектакли будут различных жанров. Вся детская классика, которая есть в репертуаре наших театров, будет возможна для бесплатного просмотра».Акции продлятся до 6 июня. За билетами необходимо обратиться в отделы социальной защиты населения по месту жительства. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (4872) 42-13-73.











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