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13.04.2018 16:16 «Бессмертный полк» пройдёт под песни в исполнении туляков Вести-Тула





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Всего планируется собрать 73 композиции и стихотворения, чтобы обеспечить музыкально-поэтическим рядом два часа формирования и два часа движения «Бессмертного полка». К участию приглашаются все туляки, трудовые коллективы, образовательные учреждения, предприятия.



В Туле объявлен сбор фронтовых песен и стихотворений военных лет в исполнении туляков. Инициаторы проекта считают, что таким образом во время формирования и движения «Бессмертного полка» будет создана особая, волнительная атмосфера. Идея нашла у туляков отклик, и они уже отправляют аудизаписи на полковую почту polk@71region.ru .Всего планируется собрать 73 композиции и стихотворения, чтобы обеспечить музыкально-поэтическим рядом два часа формирования и два часа движения «Бессмертного полка». К участию приглашаются все туляки, трудовые коллективы, образовательные учреждения, предприятия.

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