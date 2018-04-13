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НОВОСТИ | Общество



13.04.2018 16:11 У жителей поселка Гипсовый накопились вопросы к главе региона
"Вести-Тула"



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Жители поселка Гипсовый смогли донести свои проблемы до губернатора региона. В ходе встречи с Алексеем Дюминым они пожаловались на дефицит педиатров. Проблема болезненная и не новая решаться будет постепенно. Порядка 25 молодых специалистов, обучавшихся на целевых местах, пополнят местные больницы, для них строится и ремонтируется муниципальное жилье.

По программе благоустройства в Гипсовом будет обновлен ДК и 33 двора. И еще одна долгожданная стройка - на месте старого детского сада появится новый - на 160 мест. Вопросы коснулись разных сфер жизни. В том числе дорог.

Жителей беспокоит состояние дороги под мостом по Комсомольскому шоссе. Губернатор сообщил, что сейчас прорабатывается возможность строительства объездной дороги на севере Новомосковска. Ремонт аварийного участка по этому шоссе планируется включить в реализацию проекта строительства новой магистрали. Пока ремонт будет осуществлен в рамках содержания.
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