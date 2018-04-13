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13.04.2018 16:06 Дачникам советуют надеть маски Вести-Тула





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Как советует начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина, «первую уборку нужно проводить в маске и использованием дезинфекционных средств. Это предупредит возникновение и распространение заболеваний».



Дачникам стоит быть осторожными, отправляясь после зимы на свои участки. В домиках и на территории садового участка могут хозяйничать грызуны, либо оставить после себя следы своей жизнедеятельности. Это чревато известными инфекционными заболеваниями для человека: геморрагической лихорадкой и лептоспирозом. При первом посещении дачи стоит соблюдать меры предосторожности.Как советует начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина, «первую уборку нужно проводить в маске и использованием дезинфекционных средств. Это предупредит возникновение и распространение заболеваний».





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