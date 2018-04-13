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13.04.2018 15:52 Тульские водители троллейбуса празднуют день рождения этого вида транспорта Вести-Тула





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В Туле есть и памятник троллейбусу - возле депо на улице Курковой. ЗиУ-5 №43 был восстановлен три года назад. Как раз на таких ездили жители в шестидесятых годах. Сегодня в Туле на маршруты выходят 87 троллейбусов. Это не только экологически чистый, но и безопасный вид транспорта.



«Нам редко уступают дорогу, забывают, что это общественный транспорт, а ведь наши пассажиры, в основном, бабушки и дедушки, - рассказал водитель-наставник МКП «Тулгорэлектротранс» Владимир Сафронов.



Сегодня - день рождения троллейбуса в России. Первыми этот транспорт увидели жители Санкт-Петербурга 13 апреля 1902 года. Здесь были проведены испытания троллейбуса, который еще называли «электрическим автомобилем». А вот туляков троллейбусы возят с 1962 года.В Туле есть и памятник троллейбусу - возле депо на улице Курковой. ЗиУ-5 №43 был восстановлен три года назад. Как раз на таких ездили жители в шестидесятых годах. Сегодня в Туле на маршруты выходят 87 троллейбусов. Это не только экологически чистый, но и безопасный вид транспорта.«Нам редко уступают дорогу, забывают, что это общественный транспорт, а ведь наши пассажиры, в основном, бабушки и дедушки, - рассказал водитель-наставник МКП «Тулгорэлектротранс» Владимир Сафронов.





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