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13.04.2018 15:50 В Ефремове закроют Иноземский мост "Вести-Тула"





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Планируется укрепить его снизу, обновить асфальтовое покрытие, установить механические ограничители для препятствия движения грузового транспорта. Сообщается, что в июне его могут снова закрыть теперь уже навсегда. А к 1 сентября планируется завершить строительство нового моста.





С завтрашнего дня на неделю по 23 апреля закрывается Иноземский мост в Ефремове. Причина в его аварийном состоянии.Планируется укрепить его снизу, обновить асфальтовое покрытие, установить механические ограничители для препятствия движения грузового транспорта. Сообщается, что в июне его могут снова закрыть теперь уже навсегда. А к 1 сентября планируется завершить строительство нового моста.

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