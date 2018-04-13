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|13.04.2018 15:40 На отремонтированных дорогах Тулы появятся специальные таблички
|"Вести-Тула"
В Туле с сегодняшнего дня появляются информационные таблички в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Они устанавливаются на тех участках дорог, где будет выполнен ремонт.
В рамках реализации этого проекта планируется отремонтировать 14 объектов автомобильных дорог общей площадью 317 тысяч кв. м. и стоимостью более 350 млн. руб. Работы начнутся 20 апреля и завершаться, согласно контракту, 1 октября 2018 года.
Дорожное полотно заменят на Скуратовкой, Вильямса, Агеева, Мосина и ещё на целом ряде улиц. Все дороги, где пройдет ремонт по данному проекту, будут отмечены соответствующими информационными табличками. На некоторых объектах такие таблички уже появились.
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