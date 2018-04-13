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13.04.2018 15:40 На отремонтированных дорогах Тулы появятся специальные таблички "Вести-Тула"





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В рамках реализации этого проекта планируется отремонтировать 14 объектов автомобильных дорог общей площадью 317 тысяч кв. м. и стоимостью более 350 млн. руб. Работы начнутся 20 апреля и завершаться, согласно контракту, 1 октября 2018 года.



Дорожное полотно заменят на Скуратовкой, Вильямса, Агеева, Мосина и ещё на целом ряде улиц. Все дороги, где пройдет ремонт по данному проекту, будут отмечены соответствующими информационными табличками. На некоторых объектах такие таблички уже появились.







В Туле с сегодняшнего дня появляются информационные таблички в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Они устанавливаются на тех участках дорог, где будет выполнен ремонт.В рамках реализации этого проекта планируется отремонтировать 14 объектов автомобильных дорог общей площадью 317 тысяч кв. м. и стоимостью более 350 млн. руб. Работы начнутся 20 апреля и завершаться, согласно контракту, 1 октября 2018 года.Дорожное полотно заменят на Скуратовкой, Вильямса, Агеева, Мосина и ещё на целом ряде улиц. Все дороги, где пройдет ремонт по данному проекту, будут отмечены соответствующими информационными табличками. На некоторых объектах такие таблички уже появились.

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