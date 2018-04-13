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13.04.2018 15:22 11-й Фестиваль «Герой нашего времени» пройдёт в Туле 17-19 апреля Вести-Тула





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Всего на конкурс поступило 138 заявок по шести номинациям: «Открытие» - 21, «Профессия как призвание» - 34, «Эхо памяти» - 24, «Рука помощи» - 20, «Вдохновение» - 28, «Цена жизни» - 11. Свои творческие работы на суд жюри представили федеральные и региональные телекомпании и продакшн-студии из городов Астрахань, Абакан, Барнаул, Белгород, Березники, Братск, Владикавказ, Волгоград, Вологда, Егорьевск, Екатеринбург, Ижевск, Калуга, Краснодар, Карачаевск, Казань, Москва, Междуреченск, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Салехард, Симферополь, Тольятти, Томск, Тула, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Черкесск, Якутск, Ярославль и др.



Жюри конкурса возглавляет политический обозреватель, журналист, писатель, историк Леонид Млечин. В составе жюри - известные тележурналисты и эксперты медиаотрасли: Михаил Дегтярь, руководитель «ТВ студии РЕПОРТЕР», член Международной академии «ЭММИ»; Дмитрий Дибров, журналист, телеведущий, продюсер, режиссёр, певец, музыкант и актёр; Алексей Егоров, военный журналист, продюсер, ведущий телеканала «Звезда»; Борис Играев, завкафедрой журналистики Тульского государственного университета, кандидат филологических наук, председатель Союза журналистов Тульской области, Заслуженный работник культуры РФ; Михаил Кожухов, журналист, ведущий, продюсер, сценарист, президент «Клуба путешествий»; Светлана Колосова, директор Дирекции документального кино ОАО «Первый канал»; Кирилл Набутов, телеведущий, спортивный комментатор, продюсер; Марина Панова, председатель Комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям; Рифат Сабитов, заместитель генерального директора, руководитель Регионального департамента ВГТРК, член Правления НАТ.



В течение трех дней для участников и гостей фестиваля проведут мастер-классы Дмитрий Дибров, Светлана Колосова, Михаил Кожухов, Алексей Егоров, Леонид Млечин. Пройдут встречи с членами жюри, просмотры и обсуждение конкурсных работ. Участники фестиваля также примут участие в съемках ток-шоу в большой студии ГТРК «Тула». Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Современник на экране» состоится 19 апреля в Атриуме Тульского кремля.



В этом году Фестиваль «Герой нашего времени» пройдет при поддержке Правительства Тульской области, при участии ГТРК «Тула» и Тульской медиа группы. Генеральный партнер фестиваля – компания «Окно-ТВ». Золотой спонсор - Объединенная Химическая Компания «Щекиноазот». Партнеры: Племенное хозяйство «Лазаревское», Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова (АО «КБП»), компания «Белевские сладости» и пансионат для пожилых людей «Тульский Дедушка».



Программа фестиваля - на портале НАТ



В городе-герое Туле 17-19 апреля 2018 г. состоится 11-й Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Организатор мероприятия – Национальная ассоциация телерадиовещателей. В рамках фестиваля при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям пройдет творческий конкурс «Современник на экране».Всего на конкурс поступило 138 заявок по шести номинациям: «Открытие» - 21, «Профессия как призвание» - 34, «Эхо памяти» - 24, «Рука помощи» - 20, «Вдохновение» - 28, «Цена жизни» - 11. Свои творческие работы на суд жюри представили федеральные и региональные телекомпании и продакшн-студии из городов Астрахань, Абакан, Барнаул, Белгород, Березники, Братск, Владикавказ, Волгоград, Вологда, Егорьевск, Екатеринбург, Ижевск, Калуга, Краснодар, Карачаевск, Казань, Москва, Междуреченск, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Салехард, Симферополь, Тольятти, Томск, Тула, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Черкесск, Якутск, Ярославль и др.Жюри конкурса возглавляет политический обозреватель, журналист, писатель, историк Леонид Млечин. В составе жюри - известные тележурналисты и эксперты медиаотрасли: Михаил Дегтярь, руководитель «ТВ студии РЕПОРТЕР», член Международной академии «ЭММИ»; Дмитрий Дибров, журналист, телеведущий, продюсер, режиссёр, певец, музыкант и актёр; Алексей Егоров, военный журналист, продюсер, ведущий телеканала «Звезда»; Борис Играев, завкафедрой журналистики Тульского государственного университета, кандидат филологических наук, председатель Союза журналистов Тульской области, Заслуженный работник культуры РФ; Михаил Кожухов, журналист, ведущий, продюсер, сценарист, президент «Клуба путешествий»; Светлана Колосова, директор Дирекции документального кино ОАО «Первый канал»; Кирилл Набутов, телеведущий, спортивный комментатор, продюсер; Марина Панова, председатель Комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям; Рифат Сабитов, заместитель генерального директора, руководитель Регионального департамента ВГТРК, член Правления НАТ.В течение трех дней для участников и гостей фестиваля проведут мастер-классы Дмитрий Дибров, Светлана Колосова, Михаил Кожухов, Алексей Егоров, Леонид Млечин. Пройдут встречи с членами жюри, просмотры и обсуждение конкурсных работ. Участники фестиваля также примут участие в съемках ток-шоу в большой студии ГТРК «Тула». Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Современник на экране» состоится 19 апреля в Атриуме Тульского кремля.В этом году Фестиваль «Герой нашего времени» пройдет при поддержке Правительства Тульской области, при участии ГТРК «Тула» и Тульской медиа группы. Генеральный партнер фестиваля – компания «Окно-ТВ». Золотой спонсор - Объединенная Химическая Компания «Щекиноазот». Партнеры: Племенное хозяйство «Лазаревское», Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова (АО «КБП»), компания «Белевские сладости» и пансионат для пожилых людей «Тульский Дедушка».Программа фестиваля - на портале НАТ www.nat.ru

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