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13.04.2018 15:07 В Туле откроют движение по Набережной Дрейера "Вести-Тула"





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Сегодня работники «Спецавтохозяйства» проводят работы на наведению санитарного порядка. Работы планируется провести в течение дня, после чего будет открыто движение для автомобилей. Время открытия движения будет сообщено дополнительно.





Движение по Набережной Дрейера в Туле вскоре возобновится, сообщают городские власти. Паводок отступил, коммунальные предприятия города приступили к наведению порядка на указанной улице.Сегодня работники «Спецавтохозяйства» проводят работы на наведению санитарного порядка. Работы планируется провести в течение дня, после чего будет открыто движение для автомобилей. Время открытия движения будет сообщено дополнительно.

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