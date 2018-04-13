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13.04.2018 14:58 В Туле мужчина попал под колеса иномарки "Вести-Тула"





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Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло посёлке 1-й Западный Большой Тулы. Автомобиль ВАЗ врезался в опору ЛЭП. Водитель пострадал и был госпитализирован.





В Туле на пересечении улиц Луначарского и Сакко и Ванцетти под колёса Audi попал мужчина, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ему была оказана медицинская помощь.Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло посёлке 1-й Западный Большой Тулы. Автомобиль ВАЗ врезался в опору ЛЭП. Водитель пострадал и был госпитализирован.

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