НОВОСТИ | Общество







13.04.2018 14:32 В мае Тула в третий раз примет фестиваль военного кино Вести-Тула





| фото |



На фестивале будет представлено около 60 фильмов. Четыре из них премьерные - «Собибор», «Танки», «Прощаться не будем» и «Небесная охота». Как и в предыдущие годы, все показы и творческие мероприятия будут бесплатными.



С 21 по 25 мая 2018 года в третий раз в оружейной столице пройдёт Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова. Посвящен он 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В конкурсной программе пять номинаций: игровые, документальные, детско-юношеские фильмы, короткометражки, ретроспективное кино.На фестивале будет представлено около 60 фильмов. Четыре из них премьерные - «Собибор», «Танки», «Прощаться не будем» и «Небесная охота». Как и в предыдущие годы, все показы и творческие мероприятия будут бесплатными.

Читать @gtrktula

















