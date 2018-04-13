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13.04.2018 11:58 Туляки впервые увидят работы художника-пейзажиста Александра Шилова Вести-Тула





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Особенностью его произведений является точная прорисованность деталей, благодаря чему картины смотрятся невероятно реалистичными. Примечательно, что картины Шилова о природе России не раз отправлялись в космос.



Как рассказал Александр Шилов, «в 2007 году после выставки в Звёздном городке мне поступило предложение выставить работы на Международной космической станции. Пять работ успешно стартовали, вышли на орбиту и вернулись на землю. В 2010 году грузовик сгорел в слоях плотной атмосферы, сгорели десять картин».



Впервые туляки смогут увидеть работы художника-пейзажиста Александра Шилова. Экспозиция его работ «Наша родина Россия» открылась в Выставочном зале на Красноармейском проспекте Тулы. В экспозиции представлена 41 картина, и каждая написана с натуры.Особенностью его произведений является точная прорисованность деталей, благодаря чему картины смотрятся невероятно реалистичными. Примечательно, что картины Шилова о природе России не раз отправлялись в космос.Как рассказал Александр Шилов, «в 2007 году после выставки в Звёздном городке мне поступило предложение выставить работы на Международной космической станции. Пять работ успешно стартовали, вышли на орбиту и вернулись на землю. В 2010 году грузовик сгорел в слоях плотной атмосферы, сгорели десять картин».





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