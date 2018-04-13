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НОВОСТИ | Общество



13.04.2018 11:42 Как распознать финансовые схемы мошенников?
Надежда Долгих

В прошлом году Банк России выявил 137 мошеннических организаций

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Почти 200 тысяч рублей потерял Николай Макаров, доверившись мошенникам. Деньги он собирал не один год. «Они предлагали до 30 процентов», - рассказал Макаров. Так называемый кредитно-потребительский кооператив оказался финансовой пирамидой. По словам Николая, «первый и второй месяцы проценты шли, а на третий месяц фирмы уже не стало».

Финансовые пирамиды - это серьезная угроза. В прошлом году Банк России выявил 137 мошеннических организаций. Ущерб от их деятельности - почти миллиард рублей. "Черных кредиторов", чья специализация - нелегальные потребительские займы, в десять раз больше.

«Их основная задача - собрать как можно быстрее первоначальные взносы и уплыть в неизвестном направлении», - сообщил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Мошеннические фирмы можно распознать по нескольким основным признакам. Во-первых, по тому, какая доходность их якобы финансовых продуктов. Если вам предлагают баснословные прибыли, или хотя бы завышенные доходы по сравнению со среднерыночными - это повод задуматься. Второе - мошенники, как правило, пользуются агрессивной рекламой и принципами "сетевого маркетинга". Наконец, у преступников нет лицензии Банка России.

Но очень часто мошенники работают под видом легальной компании, маскируясь под КПК, МФО или другие финансовые организации. Их цель - привлечь как можно больше средств, «пропылесосить». Они собирают деньги, поначалу даже выплачивают проценты, но набрав побольше денег, исчезают. Как рассказал Валерий Лях, «используя минимальную информацию, которая доступна о человеке, например, через социальные сети, расположить себя к нему, вызвать доверие. И фактически - выманить у него деньги».

Внимательно читайте договор, советуйтесь с юристами, изучайте сайт организации и отзывы о ней. В погоне за сверхприбылью руководствуйтесь здравым смыслом.

Впрочем, даже если вы не попались на удочку, но сомневаетесь в чистоплотности фирмы, сообщите о ней в Банк России. Это поможет вовремя распознать возможную незаконную схему и предотвратить преступления.













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