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13.04.2018 11:42 Как распознать финансовые схемы мошенников? Надежда Долгих





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Финансовые пирамиды - это серьезная угроза. В прошлом году Банк России выявил 137 мошеннических организаций. Ущерб от их деятельности - почти миллиард рублей. "Черных кредиторов", чья специализация - нелегальные потребительские займы, в десять раз больше.



«Их основная задача - собрать как можно быстрее первоначальные взносы и уплыть в неизвестном направлении», - сообщил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.



Мошеннические фирмы можно распознать по нескольким основным признакам. Во-первых, по тому, какая доходность их якобы финансовых продуктов. Если вам предлагают баснословные прибыли, или хотя бы завышенные доходы по сравнению со среднерыночными - это повод задуматься. Второе - мошенники, как правило, пользуются агрессивной рекламой и принципами "сетевого маркетинга". Наконец, у преступников нет лицензии Банка России.



Но очень часто мошенники работают под видом легальной компании, маскируясь под КПК, МФО или другие финансовые организации. Их цель - привлечь как можно больше средств, «пропылесосить». Они собирают деньги, поначалу даже выплачивают проценты, но набрав побольше денег, исчезают. Как рассказал Валерий Лях, «используя минимальную информацию, которая доступна о человеке, например, через социальные сети, расположить себя к нему, вызвать доверие. И фактически - выманить у него деньги».



Внимательно читайте договор, советуйтесь с юристами, изучайте сайт организации и отзывы о ней. В погоне за сверхприбылью руководствуйтесь здравым смыслом.



Впрочем, даже если вы не попались на удочку, но сомневаетесь в чистоплотности фирмы, сообщите о ней в Банк России. Это поможет вовремя распознать возможную незаконную схему и предотвратить преступления.



Почти 200 тысяч рублей потерял Николай Макаров, доверившись мошенникам. Деньги он собирал не один год. «Они предлагали до 30 процентов», - рассказал Макаров. Так называемый кредитно-потребительский кооператив оказался финансовой пирамидой. По словам Николая, «первый и второй месяцы проценты шли, а на третий месяц фирмы уже не стало».Финансовые пирамиды - это серьезная угроза. В прошлом году Банк России выявил 137 мошеннических организаций. Ущерб от их деятельности - почти миллиард рублей. "Черных кредиторов", чья специализация - нелегальные потребительские займы, в десять раз больше.«Их основная задача - собрать как можно быстрее первоначальные взносы и уплыть в неизвестном направлении», - сообщил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.Мошеннические фирмы можно распознать по нескольким основным признакам. Во-первых, по тому, какая доходность их якобы финансовых продуктов. Если вам предлагают баснословные прибыли, или хотя бы завышенные доходы по сравнению со среднерыночными - это повод задуматься. Второе - мошенники, как правило, пользуются агрессивной рекламой и принципами "сетевого маркетинга". Наконец, у преступников нет лицензии Банка России.Но очень часто мошенники работают под видом легальной компании, маскируясь под КПК, МФО или другие финансовые организации. Их цель - привлечь как можно больше средств, «пропылесосить». Они собирают деньги, поначалу даже выплачивают проценты, но набрав побольше денег, исчезают. Как рассказал Валерий Лях, «используя минимальную информацию, которая доступна о человеке, например, через социальные сети, расположить себя к нему, вызвать доверие. И фактически - выманить у него деньги».Внимательно читайте договор, советуйтесь с юристами, изучайте сайт организации и отзывы о ней. В погоне за сверхприбылью руководствуйтесь здравым смыслом.Впрочем, даже если вы не попались на удочку, но сомневаетесь в чистоплотности фирмы, сообщите о ней в Банк России. Это поможет вовремя распознать возможную незаконную схему и предотвратить преступления.





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