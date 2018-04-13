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НОВОСТИ | Общество



13.04.2018 11:28 В «Петровском квартале» ни разу не переносили сроки сдачи жилья
Виталий Моторин

В «Петровском квартале» ни разу не переносили сроки сдачи жилья

| фото |
Трёх- и пятиэтажные дома, выстроившиеся в целые улицы, а так же модные сейчас таунхаусы, спортивные и детские площадки, пляж, детский сад и магазины. Сейчас уже сложно представить, что еще пять лет назад ничего этого здесь не было. Петровский квартал стал одним из самых масштабных жилых строительств Тулы и самым крупным проектом группы компаний «Строй Альянс».

Как рассказал главный инженер группы компаний «Строй Альянс» Андрей Семенов, «мы гордимся проведенной нами работой, впереди у нас ее еще много. Мы хотим видеть этот объект уютным, удобным для проживания. Группа компаний «Строй Альянс» ни разу не переносила сроки сдачи жилья, и все дольщики получали его в срок.

Сейчас в Петровском квартале уже живут около 3500 человек.

Житель Петровского квартала Юлия Васильева: «Въехали мы сюда два года назад, летом. Очень понравилось нам здесь, для нас главное было, что рядом садик».

Житель Петровского квартала Константин Латов: «Квартиру я приобрел в 2015 году по договору долевого участия, получил ключи в августе 17-го года, в срок. Квартирой своей доволен, нареканий нету, Новый год я уже отмечал здесь».

Но потенциал района этого микрорайонов в разы больше того, что уже реализовано - при полной застройке здесь смогут проживать более 15 тысяч человек. Чтобы приблизить этот момент, на стройке ежедневно трудятся около 200 рабочих. Они возводят одновременно 10 объектов 6-ой, 7-ой, 8-ой и 11-ой очередей.

По словам главного инженера группы компаний «Строй Альянс» Андрея Семенова, «в настоящий момент готовность зданий 6-го этапа позволяет с уверенностью сказать, что ключи дольщики получат точно в срок, в июне. Так же у нас не отстает по готовности здание 11-го этапа - девятиэтажный жилой дом, передача которого состоится в срок до 1 сентября текущего года».

Построенный здесь детский сад так же стал уникальным в своем роде - он рассчитан на 110 малышей. Ну а к многочисленным игровым и спортивным площадкам в мае этого года прибавятся еще 200 запланированных к высадке сосен.













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