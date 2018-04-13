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13.04.2018 10:30 Глава администрации Тулы раскрыл секреты дорожного ремонта Мария Кузнецова





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Заместитель директора по производству ООО «Звезда АБЗ» Андрей Сутырин пояснил: «Если заплатку поставили на гарантийную дорогу, то она служит весь срок, а если яма на яме, то одну поставили – образовалась новая».



Специалисты обследовали 125 гарантийных дорог Тулы. Нашли дефектов на тысячу квадратов. Это немного. Подрядчики работают над устранением дефектов. «Сегодня к гарантийным дорогам применить выражение, что они сошли вместе со снегом, невозможно», - говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов.



По его словам, безжалостные к подвескам дороги Тулы - это те, по которым закончилась гарантия. Большинство таких дорог ремонтировались капитально более 10 лет назад, почти все они – в плане капремонта в этом году, всего 49 участков. «Мы включили дороги, по которым у людей много вопросов: Мосина, Павшинский путепровод, Скуратовская, Чмутова».



Кроме горячего асфальта, аварийные работы проводят пневмонабрызгом - когда совсем тепло, и холодным асфальтом - это покрытие быстрого реагирования. Им заделывают небольшие, но опасные ямы. Основная задача дорожников - завершить ямочный ремонт до конца мая.



Горячий. Весенний. Ямочный. На улице Воловской в Медвенке к полудню заделали несколько ям. Подрядчики перешли с литого на горячий асфальт. Его делают на заводе «Звезда» строго по ГОСТу, как ручается производитель. И добавляет - если ямочный ремонт не спасает дорогу, то дело не в асфальте.Заместитель директора по производству ООО «Звезда АБЗ» Андрей Сутырин пояснил: «Если заплатку поставили на гарантийную дорогу, то она служит весь срок, а если яма на яме, то одну поставили – образовалась новая».Специалисты обследовали 125 гарантийных дорог Тулы. Нашли дефектов на тысячу квадратов. Это немного. Подрядчики работают над устранением дефектов. «Сегодня к гарантийным дорогам применить выражение, что они сошли вместе со снегом, невозможно», - говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов.По его словам, безжалостные к подвескам дороги Тулы - это те, по которым закончилась гарантия. Большинство таких дорог ремонтировались капитально более 10 лет назад, почти все они – в плане капремонта в этом году, всего 49 участков. «Мы включили дороги, по которым у людей много вопросов: Мосина, Павшинский путепровод, Скуратовская, Чмутова».Кроме горячего асфальта, аварийные работы проводят пневмонабрызгом - когда совсем тепло, и холодным асфальтом - это покрытие быстрого реагирования. Им заделывают небольшие, но опасные ямы. Основная задача дорожников - завершить ямочный ремонт до конца мая.





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