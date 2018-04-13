Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Матвей:
Путь к жизни
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



13.04.2018 10:30 Глава администрации Тулы раскрыл секреты дорожного ремонта
Мария Кузнецова

Подрядчики работают над устранением дефектов

| фото |
Горячий. Весенний. Ямочный. На улице Воловской в Медвенке к полудню заделали несколько ям. Подрядчики перешли с литого на горячий асфальт. Его делают на заводе «Звезда» строго по ГОСТу, как ручается производитель. И добавляет - если ямочный ремонт не спасает дорогу, то дело не в асфальте.

Заместитель директора по производству ООО «Звезда АБЗ» Андрей Сутырин пояснил: «Если заплатку поставили на гарантийную дорогу, то она служит весь срок, а если яма на яме, то одну поставили – образовалась новая».

Специалисты обследовали 125 гарантийных дорог Тулы. Нашли дефектов на тысячу квадратов. Это немного. Подрядчики работают над устранением дефектов. «Сегодня к гарантийным дорогам применить выражение, что они сошли вместе со снегом, невозможно», - говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов.

По его словам, безжалостные к подвескам дороги Тулы - это те, по которым закончилась гарантия. Большинство таких дорог ремонтировались капитально более 10 лет назад, почти все они – в плане капремонта в этом году, всего 49 участков. «Мы включили дороги, по которым у людей много вопросов: Мосина, Павшинский путепровод, Скуратовская, Чмутова».

Кроме горячего асфальта, аварийные работы проводят пневмонабрызгом - когда совсем тепло, и холодным асфальтом - это покрытие быстрого реагирования. Им заделывают небольшие, но опасные ямы. Основная задача дорожников - завершить ямочный ремонт до конца мая.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .