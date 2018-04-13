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13.04.2018 10:02 Алексей Дюмин: Современные технологии не должны вытеснять людей Алина Фурсенко





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За сутки - 10 тысяч тонн - это четыре сотни средних железнодорожных вагонов. Еще 20 лет назад объемы были куда скромней, а вот людей, которые вручную бурили, грузили и взрывали породу, было много. И сейчас работа пыльная в прямом смысле, но разница есть.



«В нашей шахте применяется самое современное оборудование, такое как вертикальная конвейерная установка, бурильные установки, которые позволяют полностью механизировать процесс», - рассказал геолог маркшейдеро-геологической службы шахты Михаил Шашков.



С 1996 года мощность выросла в пять раз, предприятие добывает более 3 миллионов тонн гипса, обеспечивая весь ЦФО: «У нас по объемам добычи конкурентов нет, мы почти 30% продукции производим, ассортимент около 30 видов продукции».



Несмотря на успехи отдельных предприятий, в целом тульская промышленность все-таки отстает на 60% от мировых стандартов, и повышение производительности труда – задача, поставленная президентом. Тульская область вошла в число шести пилотных регионов - уже год работает программа, в ней задействованы 13 предприятий - те, у кого уже есть положительный опыт «бережливого производства».



Как рассказал министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий Ломовцев, «такая работа у нас уже была поставлена и в рамках «Полемы», и «Новомосковского аэрозоля». Предприятия вместе с экспертами смогли оптимизировать как численность персонала на производственных участках, так и повысить производительность в целом на 30-70%».



Правда, предостерег глава региона, с модернизацией нужно быть поаккуратнее: чтобы современные технологии не вытесняли людей на улицу, а давали им новые рабочие места в пределах предприятия. Ведь технологический рывок даст стимул и к расширению. По словам Алексея Дюмина, «прирост объема производства на 20-30% за несколько месяцев - это не за гранью возможного, это реально и мы видим это на отдельно взятых производствах, вошедших в пилотную программу».



В нее, кстати, дополнительно привлечено 150 миллионов рублей из федеральных средств. Пока это только вторая волна программы, в планах еще две. И ее участников станет уже 30.



850 тонн камня в час – производительность этой шахты, мы находимся на глубине 140 метров под землей. Здесь огромная система коридоров – около 700 километров в общей сложности, а в одну смену здесь работают всего 30 человек.За сутки - 10 тысяч тонн - это четыре сотни средних железнодорожных вагонов. Еще 20 лет назад объемы были куда скромней, а вот людей, которые вручную бурили, грузили и взрывали породу, было много. И сейчас работа пыльная в прямом смысле, но разница есть.«В нашей шахте применяется самое современное оборудование, такое как вертикальная конвейерная установка, бурильные установки, которые позволяют полностью механизировать процесс», - рассказал геолог маркшейдеро-геологической службы шахты Михаил Шашков.С 1996 года мощность выросла в пять раз, предприятие добывает более 3 миллионов тонн гипса, обеспечивая весь ЦФО: «У нас по объемам добычи конкурентов нет, мы почти 30% продукции производим, ассортимент около 30 видов продукции».Несмотря на успехи отдельных предприятий, в целом тульская промышленность все-таки отстает на 60% от мировых стандартов, и повышение производительности труда – задача, поставленная президентом. Тульская область вошла в число шести пилотных регионов - уже год работает программа, в ней задействованы 13 предприятий - те, у кого уже есть положительный опыт «бережливого производства».Как рассказал министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий Ломовцев, «такая работа у нас уже была поставлена и в рамках «Полемы», и «Новомосковского аэрозоля». Предприятия вместе с экспертами смогли оптимизировать как численность персонала на производственных участках, так и повысить производительность в целом на 30-70%».Правда, предостерег глава региона, с модернизацией нужно быть поаккуратнее: чтобы современные технологии не вытесняли людей на улицу, а давали им новые рабочие места в пределах предприятия. Ведь технологический рывок даст стимул и к расширению. По словам Алексея Дюмина, «прирост объема производства на 20-30% за несколько месяцев - это не за гранью возможного, это реально и мы видим это на отдельно взятых производствах, вошедших в пилотную программу».В нее, кстати, дополнительно привлечено 150 миллионов рублей из федеральных средств. Пока это только вторая волна программы, в планах еще две. И ее участников станет уже 30.





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