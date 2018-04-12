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12.04.2018 19:52 В Туле собрались кардиологи со всего ЦФО "Вести-Тула"





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С этого года, по данным Минздрава, пациентов с острым коронарным синдромом везут в региональный сосудистый центр в областной больнице и Новомосковскую городскую больницу. Здесь работают ангиографы. Для снижения смертности, как считает главный кардиолог России Ирина Чазова, необходимы и дополнительные ангиографы, и изменения в маршрутизации



«Если говорить об ишемической болезни сердца, острых состояниях, инфаркте миокарде и других серьезных заболеваниях, то своевременная доставка больного в стационары критически важна. Каждая минута имеет значение. поэтому необходимо менять маршрутизацию. Сейчас уточняются пути доставки больных», - говорит Ирина Чазова.

Сегодня в Туле собрались кардиологи со всего Центрального федерального округа. Тема конференции острый коронарный синдром. В Тульской области в прошлом году только от острого инфаркта миокарда умерло 550 человек.С этого года, по данным Минздрава, пациентов с острым коронарным синдромом везут в региональный сосудистый центр в областной больнице и Новомосковскую городскую больницу. Здесь работают ангиографы. Для снижения смертности, как считает главный кардиолог России Ирина Чазова, необходимы и дополнительные ангиографы, и изменения в маршрутизации«Если говорить об ишемической болезни сердца, острых состояниях, инфаркте миокарде и других серьезных заболеваниях, то своевременная доставка больного в стационары критически важна. Каждая минута имеет значение. поэтому необходимо менять маршрутизацию. Сейчас уточняются пути доставки больных», - говорит Ирина Чазова.









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