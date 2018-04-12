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12.04.2018 19:40 Археологи обнаружили в центре Тулы останки женщины "Вести-Тула"





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Параллельно с искателями действуют строители. Рядом с раскопом уже возводят фонтан. Под него подвели трубы. Рядом с обнаруженными ранее захоронениями нашли комплекс по производству негашеной извести. Скорее всего, его использовали при строительстве Крестовоздвиженского храма в середине 18-ого века.



«Так как в то время не было развитой системы дорог, старались рядом со стройкой производить раствор. Делались временные печи, которые действовали на протяжении строительства, а потом забрасывались», - рассказывает руководитель археологической экспедиции Алексей Свиридов.





На раскопках в центре Тулы обнаружены останки женщины. На умершей были красивые туфли на высоком каблуке, возраст ее не старше 35 лет. Находка отправлена для исследований в лабораторию. Поскольку прах захоронен в склепе, то очевидно, что это была горожанка не из простых людей. Такие выводы сделали археологи. Они продолжают работы на Крестовоздвиженской.Параллельно с искателями действуют строители. Рядом с раскопом уже возводят фонтан. Под него подвели трубы. Рядом с обнаруженными ранее захоронениями нашли комплекс по производству негашеной извести. Скорее всего, его использовали при строительстве Крестовоздвиженского храма в середине 18-ого века.«Так как в то время не было развитой системы дорог, старались рядом со стройкой производить раствор. Делались временные печи, которые действовали на протяжении строительства, а потом забрасывались», - рассказывает руководитель археологической экспедиции Алексей Свиридов.









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