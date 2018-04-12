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12.04.2018 19:30 Пожилую женщину полтора года насильно удерживали в квартире "Вести-Тула"





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Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…потерпевшей в течение полутора лет угрожали физической расправой над ней и ее братом. Женщина была вынуждена подписать документы на принадлежащую ей недвижимость - квартиру в Москве стоимостью более 7 млн. рублей и земельный участок с домом в Веневском районе. Подписав все документы женщина потеряла все права собственности на недвижимость. Ей был причинен материальный ущерб в размере более 8 млн. рублей. В настоящее время расследование по делу завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением».



Жительницу Тульской области, по версии следствия, полтора года удерживали в одной из квартир в Московской области, вынудив под угрозой расправы подписать доверенность на продажу её недвижимости. Региональное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении трех жителей Московской области, которые обвиняются в ряде дерзких преступлений, причем в составе этой группы была и женщина.Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…потерпевшей в течение полутора лет угрожали физической расправой над ней и ее братом. Женщина была вынуждена подписать документы на принадлежащую ей недвижимость - квартиру в Москве стоимостью более 7 млн. рублей и земельный участок с домом в Веневском районе. Подписав все документы женщина потеряла все права собственности на недвижимость. Ей был причинен материальный ущерб в размере более 8 млн. рублей. В настоящее время расследование по делу завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением».











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