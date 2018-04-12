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12.04.2018 16:18 Оксана Осташко рассказала о реализации проектов в сфере образования "Вести-Тула"





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Весомый список мероприятий, который раздали журналистам до начала пресс-конференции уместился на 57 листах формата А4. И уже в своем выступлении министр подчеркнула, что это не просто слова на бумаге, а уже во многом реализованные, и отлично работающие проекты. Причем, не только для детей и молодежи, но и взрослых, которые не желают в профессиональном отношении стоять на месте.



«Те проекты, которые действуют в регионе, уже стали традиционными. Они работают на развитие. Это 20 проектов. Но есть и ряд новых проектов, которые мы будем реализовывать в этом году»,- сказала Оксана Осташко.

Сегодня региональный министр образования Оксана Осташко, рассказала журналистам о том, как реализуются планы на 2018 год, объявленный в ежегодном послании правительству губернатором – «годом образования и новых знаний».Весомый список мероприятий, который раздали журналистам до начала пресс-конференции уместился на 57 листах формата А4. И уже в своем выступлении министр подчеркнула, что это не просто слова на бумаге, а уже во многом реализованные, и отлично работающие проекты. Причем, не только для детей и молодежи, но и взрослых, которые не желают в профессиональном отношении стоять на месте.«Те проекты, которые действуют в регионе, уже стали традиционными. Они работают на развитие. Это 20 проектов. Но есть и ряд новых проектов, которые мы будем реализовывать в этом году»,- сказала Оксана Осташко.









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