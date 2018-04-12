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12.04.2018 16:06 В Румынии увидят тульские «Тормашки» "Вести-Тула"





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«Это история о мире чудаков. Спектаклю уже шесть лет. он неоднократно был показан в разных странах Европы. – Говорит основатель и режиссер театра «Мюсли» Людмила Кацеро. – Изюминка фестиваля в том, чтобы познакомить зрителей с тем, что есть нового и интересного в мировом молодежном театре».





Тульский театр-студия «Мюсли» собирается в Румынию на Международный фестиваль «Аполло». Его участниками будут тринадцать коллективов из разных стран мира. Туляки представят клоун-мим-спектакль «Тормашки! Обратная сторона Земли», который уже полюбился не только нашей публике, но и зрителям Украины, Черногории, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Испании.«Это история о мире чудаков. Спектаклю уже шесть лет. он неоднократно был показан в разных странах Европы. – Говорит основатель и режиссер театра «Мюсли» Людмила Кацеро. – Изюминка фестиваля в том, чтобы познакомить зрителей с тем, что есть нового и интересного в мировом молодежном театре».









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