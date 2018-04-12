НОВОСТИ | Общество







12.04.2018 15:50 Евгений Авилов предложил фермерам поставлять продукты в школы "Вести-Тула"





| фото |



Также Евгений Авилов сделал фермерам заманчивое предложение обеспечивать нужды муниципальных школ и детских садов продуктами, произведенными на территории Большой Тулы. «300 миллионов рублей идут на закупку продуктов в детские сады и школы областного центра. – Отметил Евгений Авилов. – И в наших, и в ваших интересах, чтобы эти средства направлялись вам на развитие».



Сегодня состоялась встреча главы администрации Тулы Евгения Авилова с представителями сельскохозяйственных предприятий и фермерами. Всего в Большой Туле 14 предприятий, 32 фермерских и крестьянских хозяйства и около 27 тысяч личных подсобных хозяйств. Самыми наболевшими стали вечные вопросы дорог и имущественно-земельных отношений.Также Евгений Авилов сделал фермерам заманчивое предложение обеспечивать нужды муниципальных школ и детских садов продуктами, произведенными на территории Большой Тулы. «300 миллионов рублей идут на закупку продуктов в детские сады и школы областного центра. – Отметил Евгений Авилов. – И в наших, и в ваших интересах, чтобы эти средства направлялись вам на развитие».











Читать @gtrktula

















