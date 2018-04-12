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12.04.2018 15:13 Детский сад «Тулячок» закрыли на 90 дней "Вести-Тула"





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Руководство дошкольного учреждения повторно не обеспечило выполнение в установленный срок предписания от октября 2017 года об устранении нарушений законодательства в области пожарной безопасности. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.







По решению Пролетарского районного суда Тулы за нарушение законодательства в области пожарной безопасности на 90 суток приостановлена деятельность детского сада «Тулячок» - это Центр развития ребенка №143.Руководство дошкольного учреждения повторно не обеспечило выполнение в установленный срок предписания от октября 2017 года об устранении нарушений законодательства в области пожарной безопасности. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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