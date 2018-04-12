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12.04.2018 15:08 В Туле закрывают объекты, не соответствующие требованиям пожарной безопасности "Вести-Тула"





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Прокурор поддержал свои исковые требования, мотивируя тем, что выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности создают реальную угрозу жизни и здоровью людей. Характер нарушений свидетельствует о необходимости значительных затрат для их устранения.



И сегодня Центральный районный суд Тулы запретил деятельность торгового центра «Верона», расположенного в Пролетарском районе на улице Металлургов. Претензии те же - несоблюдение элементарных норм противопожарной безопасности.





Запретить деятельность кинотеатра «Октябрь» в связи с нарушениями требований пожарной безопасности - такое решение вынесено Советским районным судом Тулы.Прокурор поддержал свои исковые требования, мотивируя тем, что выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности создают реальную угрозу жизни и здоровью людей. Характер нарушений свидетельствует о необходимости значительных затрат для их устранения.И сегодня Центральный районный суд Тулы запретил деятельность торгового центра «Верона», расположенного в Пролетарском районе на улице Металлургов. Претензии те же - несоблюдение элементарных норм противопожарной безопасности.

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