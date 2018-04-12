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НОВОСТИ | Общество



12.04.2018 14:24 В Пролетарском округе Тулы начали сносить заброшенные развалюхи
Вести-Тула

В Пролетарском округе Тулы начали сносить заброшенные развалюхи

| фото |
36 аварийных домов в Туле подлежат расселению в этом году. Список адресов опубликован на сайте городской администрации. Планируется переселить 300 семей из помещений общей площадью почти 12000 квадратных метров.

Сегодня с раннего утра перестали существовать три постройки в Пролетарском округе. Всего на сегодняшний день принято официальное решение по восьми домам. В основном они находятся в частном секторе по улице Карла Маркса.

Начальник Главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков разъяснил ситуацию: «Мы просим собственников привести фасады домов в порядок, а потом начинаем разбираться и обнаруживаем, что, например, в данном доме прописаны 28 человек. Но там никто не жил, были неоднократные пожары. Привести в порядок кровлю, поставить забор отказались. Данный дом мы сносим с помощью судебных приставов. Хотелось бы поблагодарить главного судебного пристава области, который решил эту задачу».
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