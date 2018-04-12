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12.04.2018 13:44 В Тулу приехал с гастролями театр кукол янтарного края Вести-Тула





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Его сюжет разворачивается в мастерской портного Ганса. Здесь затрагивается тема призвания человека. Каждый должен заниматься тем, что он умеет и что он любит делать.



14 апреля будут показаны спектакли «Лисенок Плут» и «Сказка наоборот». Последний - спектакль-игра: игра буквами, словами и понятиями. Спектакль адресован зрителю от трех до семи лет и поможет легче запомнить буквы.



Калининградский областной театр кукол начал в Туле свои гастроли. Для самых маленьких зрителей, дошкольников и младших школьников отобраны для показа из репертуара театра три сказки. Сегодня и завтра ребята увидят спектакль по сказке Братьев Грим «Храбрый портняжка».Его сюжет разворачивается в мастерской портного Ганса. Здесь затрагивается тема призвания человека. Каждый должен заниматься тем, что он умеет и что он любит делать.14 апреля будут показаны спектакли «Лисенок Плут» и «Сказка наоборот». Последний - спектакль-игра: игра буквами, словами и понятиями. Спектакль адресован зрителю от трех до семи лет и поможет легче запомнить буквы.

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