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12.04.2018 13:18 Вести с дорог: где идёт ремонт? Вести-Тула





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Сегодня в Туле продолжатся работы по ремонту дорог по следующим адресам: пересечение улицы Кауля с улицей Тимирязева, улицы Староникитская, Ложевая, Металлургов, 1-й проезд М. Расковой, Фучика, Новомедвенский проезд.





В Туле продолжается аварийно-восстановительные дорожные работы. Для их выполнения заключено 18 контрактов на общую сумму более 61 миллиона рублей. В настоящий момент ремонт выполнен на 200 объектах общей площадью 41000 квадратных метров.Сегодня в Туле продолжатся работы по ремонту дорог по следующим адресам: пересечение улицы Кауля с улицей Тимирязева, улицы Староникитская, Ложевая, Металлургов, 1-й проезд М. Расковой, Фучика, Новомедвенский проезд.

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